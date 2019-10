Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üniversitelilerle buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Mehmetçik, inşallah en kısa sürede bölgemizdeki fitne, fesat, terör yuvalarını dağıtıp, milletimizi bu fitneden kurtarma noktasında gerekli vazifelerini yaparlar ve yine kendi karargahlarına döner." dedi.

Erbaş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Şehit Polis Yaşar Özlem Amfisi'nde öğrencilerle buluştu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekattaki Türk ordusunun büyük mücadele içerisinde olduğunu vurgulayan Erbaş, Mehmetçik'e zafer dileğinde bulundu.

Erbaş, şehitlere rahmet dileyerek, "Mehmetçik, inşallah en kısa sürede bölgemizdeki fitne, fesat, terör yuvalarını dağıtıp, milletimizi bu fitneden kurtarma noktasında gerekli vazifelerini yaparlar ve yine kendi karargahlarına döner." dedi.

"Her il yüksek öğrenimde cazibe merkezi olmalı"

Değişik ülkelerden yaklaşık 200 bin gencin yüksek öğrenim için Türkiye'yi tercih ettiğine değinen Erbaş, bu öğrencilerden 10 binine Türkiye Diyanet Vakfının destek olduğunu bildirdi.

Erbaş, Türkiye'de Türkçe öğrenip, değişik alanlarında öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerin, Türkiye sevgisini ülkelerine götürdüğünü vurguladı.

"Bundan sonra da ülkemize yurt dışından gelen öğrencilerin daha fazla olduğunu görmek istiyoruz. Türkiye, her iliyle cazibe merkezi haline gelsin istiyoruz." diyen Erbaş, "Her ilimizde üniversite var. Her üniversitede misafir öğrencilerimiz var. Çünkü buraya gelen her öğrenci, bizim misafirimizdir. Onlara sahip çıkmamız, onlarla kardeş olmamız ve onların Türkiye sevgisini gittikleri yerde yaygınlaştırmalarını özellikle arzu ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı'nın 111 ülkeden sahip çıktığı öğrenciler var. Başta devletimiz, sonra sivil toplum kuruluşları bunu yerine getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

"Büyük ideallere sahip olmalısınız"

Erbaş, İslam dininde ilmin önemine değinerek, "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" ayetine dikkati çekti.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Erbaş, şöyle konuştu:

"Bugün dünyanın sizin gibi inançlı, azimli, insanların huzuru için çalışan insanlara her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır. Daha güzel bir hayatın ve dünyanın inşası için siz gençlerimizin hayali, çalışmaları ve gayeleri oldukça önemlidir. Bunun için büyük ideallere sahip olmalısınız. Tarihteki başarılı insanlara bir bakın, hepsi ideal sahibi insanlardır. İnsanın değeri, peşinden gittiği şeyle ölçülür. İnsan, ideali kadardır. İdealiniz, sadece kendinizle ilgili olmasın. Bilgiyi, sürekli okumayı ve kendinizi geliştirmeyi hiçbir zaman ihmal etmeyiniz. Allah hikmeti, kim isterse ona verir."

Hikmetin ulvi bilgi, ilim, irfan olduğunu belirten Erbaş, "İnsana ancak ve ancak çalıştığının karşılığı verilir. Çalışmadan hiç kimse bir yerlere gelemez. Yılda 30 kitap okuyan toplumlar var ama bizim genel olarak çok az kitap okuduğumuzla ilgili araştırma sonuçları var. Bizler üniversite öğrencileri, hocaları olarak ne kadar çok kitap okursak, topluma örnek olmuş oluruz. Bilgi, hikmet, ilim, irfan sahibi olmuş oluruz." diye konuştu.