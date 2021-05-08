Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vatandaşları Kadir Gecesi edilecek duaya katılmaya çağırdı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatandaşları Kadir Gecesi dolayısıyla minarelerden yükselecek duaya katılmaya davet etti.

Erbaş, Twitter hesabından, "duaya davet" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi münasebetiyle bu akşam yatsı ezanlarının ardından tüm minarelerimizden tekbirler, salavatlar ve dualar yükselecektir. Milletimizi evlerinden tekbirler ve salavatlara eşlik etmeye ve dualara amin demeye davet ediyorum."