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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanımıza...
1 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri personelinin sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanlara hizmet etmeye devam edeceklerini duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri personelinin sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanlara hizmet etmeye devam edeceklerini duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Bizim cami için görevlerimiz olduğu gibi cami dışı görevlilerimiz de var. Görevlilerimiz, sadece camilerin görevlileri değil; mahallenin ilçenin, şehrin görevlileri. Şu anda personelimiz sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanımıza hizmet etmeye devam ediyor" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:40 Kaynak: İHA
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