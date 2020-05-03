Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vefat eden yazar Ömer Döngeloğlu'na rahmet diledi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Diyanet Vakfı gönüllüsü, ilahiyat fakültesinden öğrencim Ömer Döngeloğlu hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli hocamıza ve koronavirüsten vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum."