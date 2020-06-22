Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Vekaletle Kurban Organizasyonu Basın Toplantısı'na katıldı. Başkan Erbaş, yeryüzünde barışın, iyiliğin ve güzel ahlakın egemen olması için çalışmakla sorumlu büyük bir inancın ve medeniyetin mensupları olduklarını ifade etti. Bu bilinç ve gayenin hayat bulduğu en güzel alanlardan birinin vekaletle kurban organizasyonu olduğunu belirten Erbaş, "Nitekim bu iyilik hareketinin son yıllarda dünya geneline yayıldığını görmek bizleri son derece mutlu etmektedir. Böylece kurban, insanlığı büyük bir aile kabul ederek bireyler, toplumlar, milletler arasında köprülerin kurulduğu küresel boyutta bir iyilik hareketine, mevsimine dönüşmektedir. Sınırların paylaşmaya engel olmadığının, kardeşliğin sınır tanımadığının en güzel bir şekilde göstermeye, bunun görülmesine vesile olmaktadır vekaletle kurban organizasyonu. Yardımlaşma ve dayanışma ruhu ile bayram sevincini bir eve ve herkese taşıyarak birlik ve beraberliğimize, kardeşlik ve muhabbetimize, sevgimize güç katmaktadır vekaletle kurban organizasyonu" dedi.

'KORONAVİRÜS SALGINI BİZE ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ'

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm insanlığın zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Erbaş, aynı zamanda bu salgının insanlığa çok şey öğrettiğine dikkat çekti. Erbaş, "Rabbimiz buyuruyor ya, 'Siz bilemezsiniz, Allah bilir' bizim bilemediğimiz pek çok dersin, ibretin arka planda yattığını fark etmeliyiz, tezekkür etmeliyiz. En büyük imkanımızın muhtacı, yoksulu, yaşlıyı gözetmek, yardımlaşmak ve paylaşmak olduğunu fark etmiş durumdayız. En büyük zenginliğimizin birbirimizi sahiplenmek olduğunu daha iyi anlama noktasına gelmiş durumdayız. Diğer yandan özellikle yaşadığımız bu salgın nedeniyle dünyanın yoksul ve muhtaç bölgelerinin çok daha zor şartlara mahküm olduğunu, yardıma daha çok muhtaç hale geldiğini bu süreçte görmüş olduk. Dolayısıyla bu sene kurban organizasyonu daha önemli hale gelmiştir" diye konuştu.

'KURBAN VEKALETLERİNDE HER YIL ARTIŞ OLUYOR'

Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kurban kesim ve dağıtımının gerçekleştirileceği ülke sayısında azalma yaşandığını kaydeden Erbaş, yurt dışında 100 kadar ülkede yerel paydaşların da destekleriyle güvenli bir şekilde kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını açıkladı. Ali Erbaş, 2019 yılında vakfa emanet edilen 453 bin 560 hisse kurbanın, yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 424 kesim noktasında, yurt dışında 149 ülkenin 423 bölgesinde bizzat gönüllü ve görevlilerin nezaretinde kesilip ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirterek, "Geçen yıl vekaleten kesilen kurbanların bir bölümü ülkemizde, bir bölümü de yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Afrika ülkeleri olmak üzere Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya ve diğer bölgelerde vakfımız tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Vakfımıza emanet edilen kurban vekaletlerinde her yıl düzenli artış olmaktadır. Bu durum, her geçen gün milletimizin Vakfımıza olan güveninin arttığını göstermektedir" ifadesini kullandı.

VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ 975 LİRA

Erbaş, 2020 yılı vekaletle kurban organizasyonu ile ilgili şunları kaydetti:

"Bu yıl da vekalet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında, Türkiye'de 81 il, 232 ilçede, yurt dışında ise 75 ülkenin 287 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın, insanımızın yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz. Bunun için görevli ve gönüllülerimiz başta olmak üzere bağış aşamasından, kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadarki süreçte, ülkemizdeki ve yurt dışındaki hocalarımız, gönüllülerimiz ve yardımcı kuruluşlardaki çalışanlarla beraber bu yılki kurban organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. TDV olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışı 825 lira olarak belirledik. Vatandaşlarımız, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra Android ve Apple store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi; il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlarımız 0 312 416 90 00 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir."


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 12:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı - Son Dakika

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