Üye Girişi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı

10.06.2021 13:04
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladıDİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 TL, yurt dışında 925 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 TL, yurt dışında 925 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenen '2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu' tanıtım toplantısına katıldı. Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin yardım elini uzattığını bildirdi. Erbaş, "Sosyal yardımlaşmadan eğitime, camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda iyilik çalışmaları yapmaktadır. Kimsesizlerin, yetimlerin, çaresizlerin yardımına koşmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın Türkiye Diyanet Vakfı'yla beraber yaptığı en önemli hizmetlerinden birisidir vekaletle kurban faaliyeti. Yaklaşık 30 yıldır, aralıksız bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda vakfımız milletimizin kurban vekaletlerini, dinimizin esaslarına uygun olarak büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye çalışmaktadır. Son derece şeffaf bir şekilde sürdürülen organizasyonda kurban kesimleri, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımız ve vakfımızın gönüllüleri nezaretinde yapılmaktadır" dedi.

'KURBANINI PAYLAŞ, KARDEŞİNLE YAKINLAŞ'Erbaş, geçen yıl, Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet edilen 557 bin 311 hisse kurbanın, yurt içinde 430 kesim noktasında, yurt dışında ise 74 ülkenin 308 bölgesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyleyerek, "Bu sene de vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine ve dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara milletimizin iyilik eli büyük bir titizlikle ulaştırılacaktır. Daha çok mazlum ve mağdur kardeşimizin yüzünü güldürmek ve onların bayram sevincine katkı sunmak için 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' temasıyla büyük bir heyecan ve özveriyle gayret edilecektir" diye konuştu.'20 MİLYONDAN FAZLA İHTİYAÇ SAHİBİNE İYİLİK ELİ ULAŞTIRILACAK'Erbaş, Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıkların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bağış aşamasında kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadar tüm süreçte ülkemizdeki ve yurt dışındaki din görevlisi hocalarımız ve yardımcı kuruluşlardaki çalışanlar olmak üzere binlerce kişilik bir ekiple bu organizasyon gerçekleştirilmektedir. Zira başkanlığımızın ve vakfımızın özverili insan kaynağıyla sahip olduğu hizmet potansiyeli ve bu konuda taşıdığı hassasiyet, vakfımıza emanet edilen kurban vekaletlerinde her yıl düzenli bir artış yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu çerçevede milletimizin destek ve teveccühleriyle geçen yıl aldığımız bağış rakamlarının üzerine çıkarak 20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine, Türkiye'nin iyilik elinin ulaştırılması hedeflenmektedir. Türkiye'de 81 il yurt dışında ise 100 civarında ülkede, mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini uzatacağız."YURT İÇİ 1125, YURT DIŞI 925 TL

Vekaletle kurban hizmetinin, Türkiye'de müftülükler, yurt dışında da büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla iş birliğiyle yürütüleceğini söyleyen Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri, yurt içi 1125 TL, yurt dışı ise 925 TL olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden çevrim içi bağış yapabileceklerdir. Mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekaletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız, 03124169000 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Lirası, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 13:21 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı 13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu 12:11 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti 11:54 Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti 11:34 Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti 11:11 Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti
Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde 11:02 Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde Kanye West bombayı patlattı! Kim Kardashian'dan boşanmadan, Irina Shayk ile yakalandı 10:34 Kanye West bombayı patlattı! Kim Kardashian'dan boşanmadan, Irina Shayk ile yakalandı

Son Dakika Haberleri
13:22 Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı
13:20 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor
13:18 Bursa'da intihar girişimi! Elindeki bıçakla metronun altına yattı
13:14 Züccaciyede kütletme yaptırdı! Az daha felç kalıyordu!
13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı
13:07 Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar
12:19 Mamak'ta yaşanan sel felaketinde yeni başkanı suçlandı! Eski başkan Melih Gökçek: "Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği"
12:12 Son Dakika! Başsavcı Şahin, 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuştu: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor
12:10 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu
11:57 Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor
Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı         
13:23
G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler         
13:21
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor         
11:57
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu         
11:29
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı         
11:11
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler         
09:44
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım         
09:37
2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi 2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi         
09:31
Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı         
09:10
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Survivor 2021'de son model arabanın sahibi belli oldu Survivor 2021'de son model arabanın sahibi belli oldu         
07:36
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 13:41:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement