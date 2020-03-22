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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir"
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "KOVID-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "KOVID-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KOVID-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:57 Kaynak: İHA
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