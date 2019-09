Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yemen'e eğer acilen yardım edilmezse 7 milyondan fazla insan...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen "Uluslararası Çizgilerle Yemen" sergisine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yemen'de acilen yardım edilmezse 7 milyondan fazla insanın hayatını kaybedeceğini belirterek, "Türkiye Diyanet Vakfı, ülke genelindeki 1001 şubesi ve 145 ülkede yürüttüğü faaliyetleriyle bugün Afrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan Balkanlara, Karayiplerden Uzakdoğu'ya nerede yardıma muhtaç mazlum, mağdur varsa yardımına ulaşmaya çalışmaktadır" dedi.



Uluslararası kamuoyunun dikkatini Yemen'de yaşanan büyük trajediye çekmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle Türkiye Diyanet Vakfı ve Union of World Cartoonists (UWC - Dünya Çizerler Birliği) iş birliği içerisinde düzenlenen sergi Çamlıca Camii'de 16.00'da düzenlendi. 62 ülkeden 105 çizer destek verdiği sergiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yanı sıra ilim insanları, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çizerlerin Yemen'deki iç savaşı konu alan çizgileri, "Uluslararası Çizgilerle Yemen" başlığı ile açılacak serginin açılışı kurdele kesimi gerçekleşti.



"Eğer acilen yardım edilmezse 7 milyondan fazla insan hayatını kaybedecektir"



Sergide konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2015 yılı Mart ayından bugüne Yemen'de giderek kötüleşen insani durum neticesinde bugün, 30 milyonluk Yemen nüfusunun 22 milyonu, her geçen gün artan şiddet ve yokluk karşısında hayatta kalmaya çalışıyor. Eğer acilen yardım edilmezse 7 milyondan fazla insan hayatını kaybedecektir. Temel gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacının had safhada olduğu Yemen, tarifi zor bir açlık ve susuzluk sorunu yaşamakta, 16 milyon kişi temiz içe suyu bulamamaktadır. Sağlık alt yapısının tamamen çöktüğü ülkede 16.5 milyon kişi sağlık hizmetine ulaşamamakta ve yaklaşık 3 milyon kadın ve çocuk beslenme yetersizliği ve ciddi sağlık sorunları yüzünden hayatta kalma mücadelesi vermektedir. 11 milyon çocuk acil yardıma muhtaç durumdadır. Milyonlarca kişinin sokakta kaldığı bölgede, acilen barınak, çadır, battaniye, giyim, temizlik ürünleri, temel gıda malzemeleri, mama ve çocuk beslenme ürünleri, içme suyu için hızlandırılmış su kuyuları ve çocukların eğitimi gibi konularda desteğe ihtiyaç vardır. ve elbette bütün bunların neticesinde vicdan sahiplerinin sorumluluğu her geçen gün daha da artmaktadır" dedi.



"Türkiye Diyanet Vakfı nerede yardıma muhtaç mazlum, mağdur varsa yardımına ulaşmaya çalışmaktadır"



Yeryüzünde yükselen her feryada çare bulmaya çalışmak bizim hem insani hem de dini bir vazifemizdir diyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bunun idrakinde olarak milletimiz, devletimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve sizler gibi değerli ilim ve sanat insanlarımız yaşanan bu dramlar karşısında büyük çabalar sarf etmektedir. Bu gayretler dünyanın her yerinden görüldüğü için de mazlum ve mağdurlar umudunu bize bağlamakta ve yükümüz daha da ağırlaşmaktadır. Bunun bilincinde olarak, kurulduğu günden bu yana ülkemizden tüm dünyaya yayılan çalışmalarıyla evrensel bir iyilik hareketine dönüşen Türkiye Diyanet Vakfı, ülke genelindeki 1001 şubesi ve 145 ülkede yürüttüğü faaliyetleriyle bugün Afrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan Balkanlara, Karayiplerden Uzakdoğu'ya nerede yardıma muhtaç mazlum, mağdur varsa yardımına ulaşmaya çalışmaktadır. Savaş, şiddet ve açlıkla mücadele eden kardeşlerimizin yanlarında olabilmek adına Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak Yemen'de de çatışmaların başladığı ilk andan bu yana her türlü insani yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.



"Yemen'e bugüne kadar 18.2 milyon Türk Lirası yardım yaptık"



Erbaş, "Hayırsever milletimizin bağışlarıyla bugüne kadar Yemen'de; 30 bin kişiye acil insani yardım ulaştırdık. Kurban faaliyetleri kapsamında 24 bin 882 hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ramazan yardım faaliyetleri kapsamında 9 bine yakın aileye gıda ve acil ihtiyaç desteği verdik. 10 bini aşkın kardeşimizle aynı iftar sofrasını paylaştık. Açtığımız, 30 bin kişinin faydalanabileceği 2 su kuyusu ile acil bölgelere su ulaştırmaya çalışıyoruz. Uluslararası İmam Hatip Lisesi, Lisans ve Lisansüstü alanlarda birçok Yemenli öğrenciye ülkemizde eğitim imkanı sunuyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte Yemen'e bugüne kadar 18.2 milyon Türk Lirası yardım yaptık" ifadelerini kullandı.



Erbaş, "Bugün de, farkındalığımızı artırmak yardım faaliyetlerimizi daha kapsamlı hale getirmek ve en ileri düzeye taşımak için bir aradayız. Ülkemizden ve dünyanın birçok yerinden kıymetli sanatçılarımız ve çizerlerimizle beraber insanlığın vicdan yüküne bir kez daha dikkat çekiyoruz. Bu itibarla, 30 gün boyunca açık kalacak olan bu serginin, Yemen konusundaki duyarlılık ve hassasiyetimize katkı sunmasını temenni ediyorum. Çizgileriyle insanlığa mesaj veren çizerlerimize, bütün katılımcılara, aziz milletimizin her ferdine ve bu yardım faaliyetlerine destek sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Başta mazlum Yemen halkı olmak üzere bütün dünyada zulüm ve işkencenin kuşatması altında kalan kardeşlerimizin bir an önce huzur ve felaha ermelerini diliyor; inayetini bizlerden esirgememesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi. - İSTANBUL