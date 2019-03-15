Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "(Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı) Uluslararası Örgütler...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "(Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı) Uluslararası Örgütler...

49 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "(Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı) Uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarını insan hakları ve inanç özgürlükleri konusunda daha çok inisiyatif almaya, siyasi mekanizmaları ve yöneticileri nefretin ve düşmanlığın önlenmesi hususunda...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "(Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı) Uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarını insan hakları ve inanç özgürlükleri konusunda daha çok inisiyatif almaya, siyasi mekanizmaları ve yöneticileri nefretin ve düşmanlığın önlenmesi hususunda gerekli tedbirleri alarak güvenlik ve hukukun gereğini hassasiyetle yerine getirmeye davet ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yeni Zelanda, Güncel
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