Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce saldırıyı lanetliyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce saldırıyı lanetliyorum"

19.04.2022 09:53
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce saldırıyı lanetliyorum"

İsveç'te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsiz ve provokatif bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Uluslararası toplumu bu yapılarla bilinçli bir ortak mücadeleye davet ediyorum" dediDiyanet İşleri Başkanı Ali...

İsveç'te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsiz ve provokatif bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Uluslararası toplumu bu yapılarla bilinçli bir ortak mücadeleye davet ediyorum" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi. İslam düşmanı bu ve benzeri hastalıklı zihniyete sahip yapıların faaliyetlerine bir an önce son vermesini isteyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, uluslararası toplumu bu yapılarla bilinçli bir şekilde ortak mücadeleye davet etti.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsveç'te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce ve provokatif bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyorum. İçerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında Müslümanlara ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan bu saldırılara karşı gerekli müdahalenin yapılmaması ve nefret suçunu alenen işleyen bu yapılara yetkili merciler tarafından göz yumulması kabul edilemez. İslam düşmanı bu ve benzeri hastalıklı zihniyete sahip yapıların faaliyetlerine bir an önce son verilmesini bekliyor, uluslararası toplumu bu yapılarla bilinçli bir ortak mücadeleye davet ediyorum."

(Hidayet Türkyılmaz - İHA)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce saldırıyı lanetliyorum

YORUMLAR
500
İsveç'te İslam Karşıtı Partinin Gösterisi Çatışmalara Yol Açtı İsveç'te İslam Karşıtı Partinin Gösterisi Çatışmalara Yol Açtı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce saldırıyı lanetliyorum' Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce saldırıyı lanetliyorum'

Diyanet İşleri Başkanlığı, İsveç, İslam, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce saldırıyı lanetliyorum' - Son Dakika


Son Dakika
09:56 Paskalya Bayramı'na damga vuran anlar! Tavşan Biden'ın sözünü kesti
09:45 Eymen bebek davasında telefondan çıkan korkunç görüntüler: Hem istismara uğramış, hem başkalarına satılmış!
09:44 Hakim dizisinde dün akşam neler oldu? Yasemin tehditlere boyun eğdi mi?
09:34 Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Kılıç kavgasında neler yaşandı?
09:33 Yer: Samsun! Babasını baltayla öldürdü
09:30 Seray Sever ikiz kız annesi oldu
09:27 Soğuk havalar 3 gün sonra bitiyor: Hava sıcaklığı cuma günü 12 derece artacak
09:24 Sokak ortasında kadın cinayeti: İki çocuğunun annesi eşini sokak ortasında katletti, sonra da silahı kendine doğrulttu
09:17 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ekin ile kavga eden Doğan öldü mü?
09:17 Elektrik ve gaz faturaları kamu kurumlarını da çarptı: Yüzde 158 artış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 10:06:22. #1.12#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce saldırıyı lanetliyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement