Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erzincan'da

Diyanet İşleri Başkanı Erzincan'da

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla ülke genelinde "İl Buluşmaları" düzenleniyor.

Diyanet İşleri Başkanı Erzincan'da, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla ülke genelinde "İl Buluşmaları" düzenleniyor. Erbaş, 19. İl buluşmaları kapsamında son olarak Erzincan'a geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca taşra teşkilatı ile merkez arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılımıyla ülke genelinde "İl Buluşmaları" düzenleniyor.

Prof. Dr. Erbaş Erzincan programına valilik ziyaretiyle başladı. Erbaş daha sonra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kongre merkezinde öğrencilere konferans verdi.

Erbaş, Binali Yıldırım Üniversitesi Kongre Merkezi'nde öğrencilere gençliğin öneminden bahsetti öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Erbaş, Erzincan programı kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hafızlık icazet merasimlerine katılacak ve Pir-i Sami Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirecek.

Başkan Erbaş'a Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekiller Süleyman Karaman Burhan Çakır, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Diyanet İşleri Başkanlığından üst düzey yöneticiler eşlik etti. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:08 Kaynak: İHA

Merkez, Ali Erbaş, Erzincan, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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