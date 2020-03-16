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Diyanet İşleri Başkanı Görmez: "Koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta...
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Görmez: "Koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir"
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:40 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanı Görmez: "Koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir"
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