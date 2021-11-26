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Diyanet İşleri Başkanı: İslam, kara propagandayla karşı karşıya - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı: İslam, kara propagandayla karşı karşıya

26.11.2021 17:08
Diyanet İşleri Başkanı: İslam, kara propagandayla karşı karşıya

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün İslam, nefrete ve hatta düşmanlığına varan boyutta bir kara propagandayla karşı karşıyadır.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün İslam, nefrete ve hatta düşmanlığına varan boyutta bir kara propagandayla karşı karşıyadır. Özellikle medya vasıtasıyla yapılan dezenformasyon ve algı operasyonları, insanların hakikat arayışını ciddi anlamda gölgeliyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da otelde düzenlenen Uluslararası İhtida Kongresi'ne katıldı. Erbaş, İslam'ın güzelliklerini insanlarla buluşturmak için daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğini belirtti. İslam'ın temel kavramları olduğunu belirttiği adalet, merhamet, emanet, barış, itidal gibi değerlerin yerine büyük oranda kaos, kargaşa, anlamsız savaşlar, çatışmalar, terör olayları ve kavgaların yaşandığını kaydeden Erbaş, şunları söyledi:

"Özellikle son iki asır boyunca İslam coğrafyasında dini hayatın, dahili ve harici pek çok unsurdan etkilendiği gerçeği izahtan varestedir. Bu yüzden Müslümanların mevcut durumunu, İslam dünyasının içinden geçtiği süreçler, maruz kaldığı saldırılar, istilalar ve işgaller çerçevesinde okumak gerekir. Bugün Müslüman coğrafyalarda ortaya çıkan olumsuz örnekleri İslam ve tarihiyle özdeşleştirmek en hafif ifadeyle insafsızlık ve vicdansızlık olur. İslam bu değildir. İslam tarihi de bu değildir." 'İSLAM'I GÖLGELEMEK İSTİYORLAR'İslam'ı gölgelemek isteyenler olduğunu kaydeden Ali Erbaş, "Müslümanların hataları yüzünden İslam'ın hakikatine yüz çevirmek ise tam anlamıyla bir talihsizliktir. Bu noktada bir hususun altını özellikle çizmek isterim. Bugün İslam, nefrete ve hatta düşmanlığına varan boyutta bir kara propagandayla karşı karşıyadır. Özellikle medya vasıtasıyla yapılan dezenformasyon ve algı operasyonları, insanların hakikat arayışını ciddi anlamda gölgeliyor. İnanıyoruz ki manipülasyonlar ve engeller olmasa insanların hakikat arayışının yolu kesinlikle İslam'a çıkacaktır. Zira modern çağın öne çıkan sorunları olarak bireysellik, bencillik, nefret, şiddet ve terör gibi olguların sebep olduğu buhranlardan kurtuluşun başka bir yolu yoktur. Nitekim her şeye rağmen dünyanın dört bir yanında hakikati arayanların yollarının İslam'la kesiştiğini görüyoruz, elhamdülillah" diye konuştuHUTBE OKUYUP, CUMA NAMAZI KILDIRDIProgram sonrası Hacıveyiszade Camii'ne gelen Ali Erbaş, burada cuma hutbesini okuyup, namaz kıldırdı. Erbaş, cuma namazı çıkışında Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevi'nin açılışını yaptı.


Diyanet İşleri Başkanı: İslam, kara propagandayla karşı karşıya
Diyanet İşleri Başkanı: İslam, kara propagandayla karşı karşıya
Diyanet İşleri Başkanı: İslam, kara propagandayla karşı karşıya
Diyanet İşleri Başkanı: İslam, kara propagandayla karşı karşıya
Diyanet İşleri Başkanı: İslam, kara propagandayla karşı karşıya
Diyanet İşleri Başkanı: İslam, kara propagandayla karşı karşıya
Diyanet İşleri Başkanı: İslam, kara propagandayla karşı karşıya

Diyanet İşleri Başkanlığı, Medya, Asker, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı: İslam, kara propagandayla karşı karşıya - Son Dakika


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