Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Konya'da cuma namazını kıldırdı
Son Dakika Güncel Haber

Diyanet İşleri Başkanı Konya'da cuma namazını kıldırdı

1 saat önce

Konya'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kapu Cami'nde hutbe okudu ve cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Konya'da cuma namazını kıldırdı, System.String[]
Konya'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kapu Cami'nde hutbe okudu ve cuma namazını kıldırdı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kent merkezindeki Kapu Cami'nde irad ettiği Cuma hutbesinde, iffet ve ailenin öneminden bahsetti. Allah'ın, insan olmamızın haysiyet ve şerefine uygun bir hayat sürmemizi istediğini söyleyen Erbaş, "Evlenerek bir yuva kurmamızı, imanlı ve sağlıklı nesiller yetiştirmemizi emreder. Neslimizi muhafaza etmek ve geleceğimize sahip çıkmak, mümin bir kul olarak hepimizin vazifesidir. Nesil güvenliği, en az can ve mal güvenliğimiz kadar değerlidir ve dokunulmazdır. İffet ve haysiyetimiz, helal dairesinde yaşama gayretimiz mukaddestir. Hem kadının hem de erkeğin iffetini, saygınlığını ve haklarını korumaya yardım eden en değerli kurum ailedir. Aile hayatı, aramızda güven ve huzur bağları örer. Aileyi yok sayan ve aile yapısını bozan her türlü düşünce ve davranış, aslında toplumsal bağları hedef almaktadır. Bir toplumun geleceğine umutla bakabilmesi için öncelikle evlenme çağına gelmiş genç kuşaklar, bir yuva kurarak meşru birlikteliklere özendirilmelidir. Zira aile, dünden bugüne insanoğlunun neslini sağlıklı bir biçimde devam ettirebilmesi ve medeni bir hayat sürdürebilmesi için bahşedilmiş en eski ve en köklü ocak, en muhkem kaledir" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERBAŞ, CUMA HUTBESİNİN ARDINDAN CUMA NAMAZINI KILDIRDI.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin de cuma namazını eda etti.
(Furkan Berk Yaşar/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:55 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun yürürlüğe girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'den ayrılanlar tarih oldu Beyrut'a giden Burak Özçivit, izdihamdan zor kurtarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin haklarını savundukça ambargolar artıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:26:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Konya'da cuma namazını kıldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]