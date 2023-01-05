Hacca gitmek isteyenlerin beklediği gün geldi! Başvurular başladı - Son Dakika
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Hacca gitmek isteyenlerin beklediği gün geldi! Başvurular başladı

05.01.2023 09:47

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duyurusunu yaptığı 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri bugün itibarıyla başladı. Vatandaşlar hac işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek. İşte tüm detaylar...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, önceki akşam 2023 yılı hac kayıtlarıyla ilgili bilgi verdi. Erbaş'ın konuşmasında duyurduğu gibi 2023 yılında hacca gitmek isteyenler için başvuru süreci bugün itibarıyla başladı.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyen vatandaşlar, bu işlemlerini 5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Detaylı bilgi için Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0850 260 1313 çağrı merkezinden de bilgi alınabilir.

"KURADA İSMİ ÇIKAN HACCA GİDECEK"

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, daha önce kaydı olmayanların başvurularını yaptıktan sonra anlaşmalı bankalardan ön kayıt ücreti ödemeleri gerektiğine dikkati çekti. Bircan, şu bilgileri verdi: "Ücreti yatırdıktan sonra konaklama tercihlerinde bulunacaklar. Alt ve üst kategoriler var. Vatandaşlarımız, ekonomik durumlarına göre tercihte bulunabilecekler. Yanında kiminle gidiyorlarsa onu da yazacaklar ve 2023 yılı için belirlenecek tarihte önceden bekleyen kardeşlerimizle kuraya girecekler. Kurada isimleri çıktığı takdirde hac ibadetini yapmaya gidebilecekler."

"65 YAŞ ÜZERİNE İZİN VERİLDİĞİ TAKTİRDE DİREKT GİDECEKLER VAR"

2020'de kuradan ismi çıkan ve kesin kayıt elde edenlerin haklarının baki olduğuna işaret eden Bircan, "Onlar malum 65 yaş sınırı ve aşılarının eksik olmasından dolayı gidememişlerdi. Kurulumuzun aldığı karar gereği 2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip paralarını içeride bloke eden kardeşlerimiz, 2023'te 65 yaş üzerine izin verildiği takdirde hacca direkt gidecekler." ifadelerini kullandı. Hacı adaylarının başvuru sürelerini çok iyi takip etmeleri gerektiğinin altını çizen Bircan, vatandaşların haklarını daha iyi korumak amacıyla kayıtları e-Devlet üzerinden aldıklarını dile getirdi.

Kuradan ismi çıkanların da kesin kayıt işlemlerini e-Devlet'ten yapacakları bilgisini paylaşan Bircan, "Geçen yıllarda ön kaydını yaptırmış 2,5 milyona yakın bekleyen var. Bizim kura sistemimizde önceden bekleyenlerin kuradan çıkma ihtimali daha fazla. Onların katsayısı yüksek olduğu için kurada öncelikliler." dedi.

KOTA HENÜZ BELLİ DEĞİL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 9 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde 2023 hac ön protokolünü imzalayacağını belirten Bircan, toplantıda Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Türkiye'ye ayıracağı hac kotasının belli olacağını söyledi. Bu yıl hacca gideceklerin geçen yıla oranla çok daha fazla olacağını tahmin ettiklerini aktaran Bircan, vatandaşların rahat ve huzurlu şekilde hac ibadetlerini yapmaları için daha fazla gayret göstereceklerini kaydetti.

YORUMLAR (2)
  • Mehmet Aydın: Hac parasını çevrenizdeki ihtiyaç sahiplerine yardım amaçlı dağıtın Gerçek müslüman bunu yapar Mesele Haca gitmeden oraya layık olanilmektir Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Özgür Ertul: Esselamu Aleyküm Verahmetullahi Veberekatüh , MY SAINTLY PROSPECTIVE PILGRIM BRETHREN ! May your visit be pleasant and in peace ! WELCOME TO MECCA !.. Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Ali Erbaş, Hac, Güncel, Son Dakika

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