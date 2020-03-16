Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ, koronavirüs ile igili açıklamalar yaptı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ, koronavirüs ile igili açıklamalar yaptı-2 - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ, koronavirüs ile igili açıklamalar yaptı-2

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ, koronavirüs ile igili açıklamalar yaptı-2.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ, koronavirüs ile igili açıklamalar yaptı-2

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ, koronavirüs ile igili açıklamalar yaptı-2

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:17 Kaynak: DHA
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