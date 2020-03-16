Son Dakika › Güncel › Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ, koronavirüs ile igili açıklamalar yaptı-2 - Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ, koronavirüs ile igili açıklamalar yaptı-2
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ, koronavirüs ile igili açıklamalar yaptı-2.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:17 Kaynak: DHA
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ, koronavirüs ile igili açıklamalar yaptı-2
Son Dakika Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi TFF erteleme kararını yarınki toplantıdan sonra verecek! TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı