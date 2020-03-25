Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınının son bulması için dua yaptı - Son Dakika

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınının son bulması için dua yaptı
6 saat önce
ANKARA Kocatepe Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınının son bulması için dua yaptı.
ANKARA Kocatepe Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınının son bulması için dua yaptı
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:36 Kaynak: DHA
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