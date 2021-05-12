Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı

12.05.2021 14:28

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir televizyon programında Ramazan Bayramı'yla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bayram namazının camilerde kılınacağını belirten Erbaş, camilerde salgın tedbirlerine de titizlikle uyulduğunu söyledi. Erbaş yaptığı açıklamada, "Cemaatimiz, tedbirler noktasında çok düzenli hareket etti. Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayının son sahurunda TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanan "Sahur Bereketi" programına konuk oldu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş programda, Ramazan ayı ve gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BAYRAM NAMAZLARIMIZI KILACAĞIZ"

Başkan Erbaş, camilerde bayram namazının kılınacağını ifade ederek, "Cemaatimize, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekanlar camilerimiz oldu. Cemaatimiz, tedbirler noktasında çok düzenli hareket etti. Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız. Kardeşlerimizin titizlikle tedbirlere uyarak, kimseye zarar vermeden kısa zaman içerisinde bayram namazını kılıp evlerine dönmelerini buradan tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"RAMAZAN'DA MAĞRİFE KOŞMAYA ÇALIŞTIK''

Ramazan ayı boyunca müminlerin Allah'ın rızasını kazanmak için gayret gösterdiğini belirten Başkan Erbaş, "Oruçlarımızla, namazlarımızla, tilavetlerimizle, zekatımızla, hayır hasenatımızla şifa aramaya çalıştık bu Ramazan'da. Rabbim maddi ve manevi dertlerimize şifa eylesin inşallah" dedi.

Başkan Erbaş, Ramazan ayı ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Ramazanın ilk on günü rahmet, ikinci on günü mağfiret ve son on günü de ebedi azaptan, cehennem azabından kurtuluş günleridir" hadis-i şerifine göre yaptık. İlk on günü rahmetinden, ikinci on günü mağfiretinden istifade etmeye çalıştık. Ayet-i kerimede Rabbimiz, "Mağfirete koşunuz" buyuruyor. Ramazanın ikinci on gününde bu ayet-i kerimeden ilham alarak mağfirete koşmaya çalıştık. Bu mağfiretin sonunda da cennet olduğunu yine ayet-i kerimden öğreniyoruz."

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan, Bayram, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı - Son Dakika


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