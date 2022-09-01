Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2022-2023 Eğitim Yılı Açılış ve İstişare Toplantısı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2022-2023 Eğitim Yılı Açılış ve İstişare Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

01.09.2022 15:44
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2022-2023 Eğitim Yılı Açılış ve İstişare Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, amaçlarının, güzel ahlakı hayatının her alanında ve her anında temsil eden, güven veren, sevgiyi, adaleti, merhameti, nezaketi kuşanan, şiddetin ve anarşinin uzağında, zulmün karşısında, mazlumun yanında durabilen bir nesil yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, amaçlarının, güzel ahlakı hayatının her alanında ve her anında temsil eden, güven veren, sevgiyi, adaleti, merhameti, nezaketi kuşanan, şiddetin ve anarşinin uzağında, zulmün karşısında, mazlumun yanında durabilen bir nesil yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonu'nda düzenlenen, "2022-2023 Eğitim Yılı TDV Yurt Müdürleri Yeni Dönem Açılış ve İstişare Toplantısı"na katıldı.

Gençliğin, bu milletin geleceği olduğuna vurgu yapan Erbaş, "Bizim, ülke olarak en büyük zenginliğimiz ve imkanımız da gençlerimizdir. Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak gençlik çalışmalarına özel bir önem veriyoruz. Gençlerimize, öğrencilerimize ne kadar iyi rehberlik yapabilirsek onların hayatı da, millet olarak istikbalimiz de o kadar güzel olacaktır." dedi.

Temel amaçlarının, gençlerin inanç ve medeniyet değerleriyle buluşması olduğuna işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin, Peygamber Efendimizi tanımaları, büyük bir milletin ve medeniyetin mensubu olduğunun farkına varması, kendisine, ülkesine ve insanlara faydalı olması için bizim katkımız ne kadar çok olursa işimizi o kadar güzel yapmışız demektir. TDV yurtları aynı zamanda bir eğitim kurumu. İstikbalimizi kendilerine emanet edeceğimiz gençlerimizle iletişim konusunda çok iyi olmak zorundasınız. Peygamber Efendimiz yine her konuda olduğu gibi gençlerin eğitimi konusunda da büyük bir örnektir. Nebevi metodu bilmeden, nebevi metodu kuşanmadan bu hizmet yapılamaz. Her konuda olduğu gibi işte bu konularda da biz nebevi metodu kullanacağız. Gayemiz, faydalı insanlar ve hayırlı nesiller yetiştirmektir."

Bilgi ile hikmeti bütünleştiren, hayatın gayesini idrak eden, kendine, topluma, çevreye ve Rabbine karşı sorumluluklarının farkında olan bir nesil yetiştirme gayesinde olduklarını belirten Erbaş, "Amacımız, güzel ahlakı hayatının her alanında ve her anında temsil eden, güven veren, sevgiyi, adaleti, merhameti, nezaketi kuşanan, şiddetin ve anarşinin uzağında, zulmün karşısında, mazlumun yanında durabilen bir nesil yetiştirmek." diye konuştu.

Erbaş, yurt ve öğrenci hizmetlerinin mesaisi olmadığını, gençlere verilecek hizmetlerin özveri, fedakarlık istediğini belirterek, "Her öğrencimizi kendi çocuğumuz, kardeşimiz, yakınımız gibi görmeliyiz. Gençler bize emanettir ve emanete karşı daha hassas olmak zorundayız." dedi.

YORUMLAR
500
91. İEF kapsamında düzenlenen İzmir İş Günleri başladı 91. İEF kapsamında düzenlenen İzmir İş Günleri başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin, karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek, kabul... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin, karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek, kabul...
Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, '2022-2023 Eğitim Yılı Açılış ve İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adli yıl' mesajı: Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz
15:24 Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten imalı paylaşım: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım
15:10 Kylian Mbappe, transseksüel model Ines Rau ile aşk yaşıyor
15:10 Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken FETÖ sözler: Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı
14:55 Nihat Doğan'ın "Maçoyum ben" klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor
14:54 Maxi Gomez, Trabzonspor için geldi! Ahmet Ağaoğlu'nun Fenerbahçe sözleri dikkat çekti
14:54 Düşen çocuklarını kurtarmak için suya atladılar! Şelale tüm aileyi hayattan kopardı
14:45 100 dolar çekmek isteyen kadının hesabına 10.5 milyon dolar geçti! Şirket hatayı aylar sonra fark etti
14:33 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılan 47 yaşındaki Leonardo Di Caprio'nun 22 yaşındaki güzelle birlikte olduğu ortaya çıktı
14:16 Avrupa'dan talip var! 18 adet Bayraktar TB2 almak için devasa bütçe ayırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 15:46:15. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2022-2023 Eğitim Yılı Açılış ve İstişare Toplantısı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement