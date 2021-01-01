Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Ayasofya'nın ibadete açılması, temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan İslam medeniyetinin bütün... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Ayasofya'nın ibadete açılması, temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan İslam medeniyetinin bütün...

01.01.2021 16:56
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Ayasofya'nın ibadete açılması, temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan İslam medeniyetinin bütün zorluklara rağmen yükselmeye devam edişinin ispatıdır Elhamdülillah."

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Ayasofya'nın ibadete açılması, temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan İslam medeniyetinin bütün zorluklara rağmen yükselmeye devam edişinin ispatıdır Elhamdülillah." - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, İslam, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: 'Ayasofya'nın ibadete açılması, temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan İslam medeniyetinin bütün... - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Ayasofya'nın ibadete açılması, temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan İslam medeniyetinin bütün... - Son Dakika
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