Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Basın Toplantısında Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısına...
1 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş basın toplantısında Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin konuştu(Tür: Ankara)
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş basın toplantısında Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin konuştu
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:13 Kaynak: DHA
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