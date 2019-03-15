Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Basın Toplantısında Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısına...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Basın Toplantısında Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısına...

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş basın toplantısında Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin konuştu(Tür: Ankara)

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş basın toplantısında Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin konuştu

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:13 Kaynak: DHA

Ankara, Ali Erbaş, Yeni Zelanda, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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