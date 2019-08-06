Son Dakika Haberleri: - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu sene hacda çevre hassasiyeti için bir dizi...
Son Dakika Güncel Haber

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu sene hacda çevre hassasiyeti için bir dizi...

3 saat önce

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu sene hacda çevre hassasiyeti için bir dizi çalışma yaptık. Çevreye karşı sorumluluk ve duyarlılık da ibadetin bir parçasıdır.

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu sene hacda çevre hassasiyeti için bir dizi çalışma yaptık. Çevreye karşı sorumluluk ve duyarlılık da ibadetin bir parçasıdır. Çevre bize Allah'ın bir emanetidir. Sıfır israf, sıfır atık İslam'da çevre ahlakı isimli broşür hazırlayarak tüm görevlilerimize dağıttık. 85 bin hacımıza 2019 hac organizasyonu çevre ahlakı isimli broşürleri çevreye sahip çıkmak, çevre bilinci noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla tüm hacılarımıza ulaştırdık" dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MİT'ten VIP Yakın Koruma Eğitimi
Teknoloji devi Apple kredi kartı çıkarıyor ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı Faizler düşünce vatandaşlar yeniden arayışa geçti! İşte konutta en cazip ilçeler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:50:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu sene hacda çevre hassasiyeti için bir dizi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]