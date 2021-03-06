Son dakika haberleri! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
06.03.2021 15:43
Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi, dinleniyorum. Hafif atlatmak nasip olur inşallah, dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.
Son Dakika İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı