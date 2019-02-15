Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Erzincan'a Geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Erzincan'a Geldi

18 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Erzincan'a geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Erzincan'a Geldi, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Erzincan'a geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş beraberinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen ve bir heyetle Erzincan'da 15-16 Şubat 2019 tarihlerinde bir takım programlara katılacak.

Gece geç saatlerde Ankara'dan Erzincan'a havayolu ile gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı havalimanında Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve Müftülük çalışanları karşıladı. İlk gün programında kamu kurum ve kuruluş ziyaretleri gerçekleştirecek olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde gençlerle biraraya gelecek. İslam ve Gençlik konusunda gençlere konferans verecek olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri ile buluşacak. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:54 Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Erzincan, Güncel
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