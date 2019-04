Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Her Bir Hafızımız Bir Hafız Yetiştirse Bir Yılda 300...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Her bir hafızımız bir hafız yetiştirse bir yılda 300 bin hafızımız olur.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Her bir hafızımız bir hafız yetiştirse bir yılda 300 bin hafızımız olur. İnşallah bunu hafızlarımızdan bekliyorum"



SAKARYA - Sakarya Üniversitesi caminde programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafızlardan yeni hafızlar yetiştirmelerini istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya Üniversitesi Kampüs Camisinde düzenlenen 'Hafızlık İcazet Merasimine' katıldı. Programa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duaların ve salavatların getirildiği etkinlikte konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafızlardan yeni hafızlar yetiştirmesini isteyerek söz aldı.



"Kendisini gösteren bir kitaptır"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada, "Kuran-ı Kerim sadece Hz. Muhammed Mustafa efendimize gönderilen bir kitap değildir. Hz. Adem'den itibaren bütün peygamberlere gönderilen mesajların özüdür, özetidir. İslam silim kökünden gelen barışı, huzuru, kurtuluşu bütün insanlığa vadeden hak din, Allah indinde makbul olan tek din ve onun en büyük kaynağı Kuran-ı Kerimdir. 14 asırdır İslam medeniyetinin her dönemine ışık tutan Kuran-ı Kerim kah kendisini ticarette, kah siyasette, kah komşular arası ilişkilerde, ahlaki ilkelerde ve hayatın bütün boyutlarında kendisini gösteren bir kitaptır" dedi.



"Bir yılda 300 bin hafızımız olur"

Başkan Erbaş sözlerinin devamında, "Hafızlarımız büyük bir gayret gösterdiler. Onların hocaları, anneleri, babaları, idarecileri en az kendileri kadar gayret ettiler. Arzu ettiler bu gençler hafız olsunlar diye. Oldular sonunda elhamdülillah. Cenabı hak mübarek eylesin. Hafızların hafızlığını mübarek eylesin. Hafızlarımızdan kendileri de hafız yetiştirmelerini istiyorum. Zekatımız hafız yetiştirmek olacak. Bunun sözünü istiyorum. Bugün ülkemizde 150 bin civarında hafızımız var. Her bir hafızımız bir hafız yetiştirse bir yılda 300 bin hafızımız olur. İnşallah bunu hafızlarımızdan bekliyorum" diye konuştu.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Güzel Oyuncu Hazar Ergüçlü, Cesur Pozlarıyla Yürek Hoplattı!

Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak

Kayısı Çağlasının Kilosu 10 Liradan Alıcı Buluyor

Bolu'da CHP'li Özcan, Kuran'a El Basarak Yemin Edip, Göreve Başladı