Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta ziyaretlerde bulundu

03.09.2022 14:50
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamlarında ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamlarında ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Erbaş, Vali Şimşek'i ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Erbaş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen 19. İmam Hatipliler Kurultayı ve bazı programlara katılmak üzere Sivas'a geldiğini söyledi.

"İl Buluşmaları" adı altında il ziyaretleri yaptıklarını belirten Erbaş, "İlimizdeki il ve ilçe müftülerimizle toplantı yapıyoruz. Bu toplantımızı tamamladık, bereketli ve verimli bir toplantı oldu." dedi.

Kentte görev yapan din görevlileriyle bir araya geleceklerini de aktaran Erbaş, "Halkımızın bütün katmanlarına hizmetleri daha nitelikli ve verimli götürebilmeleri için inşallah bazı nasihatlerimiz olacak." diye konuştu.

Erbaş, Sivas'ın önemli bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Sivas gibi hem Selçuklu'nun hem Osmanlı'nın hem de Cumhuriyet'in çok önem verdiği, her üç devletimiz için de çok önemli ilimizde valilik yapmanız gerçekten çok önemli. İnşallah milletimiz, devletimiz, halkımız için güzel hizmetler yaparsınız. Bizler de dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Şimşek ise ziyaretinden dolayı Erbaş'a teşekkür etti.

Erbaş, daha sonra Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e ziyarette bulundu.

Burada da konuşan Erbaş, Sivas'ın bugünlerde hareketlilik yaşadığını dile getirerek, "Hem 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümü olması hem de ÖNDER kurultayı Sivas'ta yapılıyor." dedi.

Bilgin ise ziyaretinden dolayı Erbaş'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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