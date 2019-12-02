Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile...
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: 'Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile...

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik." - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan, Ali Erbaş, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:04 Kaynak: İHA
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