Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli'de cemevini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli'de cemevini ziyaret etti Açıklaması

10.06.2022 17:09
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli'de cemevini ziyaret etti Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hacı Bektaş-i Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Tunceli Cemevi'ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hacı Bektaş-i Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Tunceli Cemevi'ni ziyaret etti.

Erbaş, cemevi binasına gelişinde cemevi bahçesindeki Munzur ve Pülümür çaylarının birleştiği alandan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt ve beraberindekilerle manzarayı seyretti.

Binanın girişinde Alevi dedesi Ali Uğurlu ile tokalaşan Erbaş, daha sonra dernek binasında cemevi mensuplarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Erbaş, toplantı çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'de bulunmaktan ve cemevini ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tunceli Cemevi'nde ikinci kez toplantı yaptıklarını anımsatan Erbaş, şöyle konuştu:

"Munzur Üniversitesindeki caminin açılışı için geldik. Daha önce geldiğimde de burayı ziyaret etmiştim, bugün de ziyaret ettim. Cemevimizin dedesi ve diğer cemevlerinin dedeleriyle görüştük. Güzel bir sohbetimiz oldu. Bazı konuları kendi aramızda görüştük. İnşallah bundan sonraki süreci değerlendireceğiz. Cemevinde birliğimizi beraberliğimizi konuştuk. Türkiye olarak hepimiz aynı hedefe çalışıyoruz. Devletimizin ve milletimizin birliği beraberliği için çalışıyoruz. Sorunlarımız problemlerimiz tabi ki var. Onları hep birlikte çözmeye çalışacağız."

Erbaş, bir gazetecinin cemevlerinin yasal statüsüne ilişkin sorusu üzerine "Bizimle alakalı konular değil. Çok geniş tarafları olan bir konu onlar, süreç içerisinde değerlendirilecek." cevabını verdi.

Cemevinde, Erbaş'a Alevilerin kullandığı bir saz türü olan "cura "hediye edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli'de cemevini ziyaret etti Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli'de cemevini ziyaret etti Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli'de cemevini ziyaret etti Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli'de cemevini ziyaret etti Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli'de cemevini ziyaret etti Açıklaması

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli'de cemevini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

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