Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'dan Başkan Başsoy'a Ziyaret

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve belediye personeli ve Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı tarafından karşılanan Erbaş, personelle selamlaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ziyaretlerinde Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'dan yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı. Başkan Başsoy ziyarette yaptığı açıklamasında; "Son 5 yılda yaklaşık 77 proje gerçekleştirdik. Şehrimizin içme suyu şebekesi, yağmur suyu hatları, kanalizasyonlarının tamamını yeniledik. 5 yıl içerisinde 300 km aslfat, 600 km kaldırım, 120 km otomatik sulama sistemi, 18 tane yeni par, 18 tane cami bahçesi, peyzajı onarımı tadilatı yapım ve onarımı, ayrıca 180 bin m2 yeni bir mesire alanı yapılıyor.

Ayrıca 77 bin m2 yeni bir park alanı yapılıyor. 140 bin m2 Esentepe rekreasyon alanımız, şehrimizin ana caddelerini aydınlatmalarını ve asfaltını dünyanın en kaliteli sistemiyle donatılması, bunun yanında bir sosyal Pazar, bir itfaiye binası, jeotermal kaplıcalarımız, bir et entegre tesisi, çöpten enerji elde etme tesisi, hayvan pazarımız, arıtma tesisimiz gibi yaklaşık 850 Milyon TL'lik yatırımı 5 yılda yaptık bitirdik. Birkaç projenin yapımında ise %80'lerdeyiz. İnşallah onlarda bu sene Haziran-Temmuz ayına faaliyete geçmiş olacak. Belediyecilik adına yapmamız gereken alt yapısıyla üst yapısıyla yeşil alanlarıyla her şeyiyle tamamladık. " Diyerek Turna Çayırı projesi ve Tramvay projesi hakkında bilgiler verdi.

39 depreminden önceki Erzincan'ın yerleşim alanı olan alana yapılan ve yapılacak olan projelere değinen Başsoy, "Evveli Erzincan adlı bir proje başlattık.Bu bölgenin tamamını özel proje alanı ilan ettik. Bu bölgede hiç taş eserimiz olmadığından dolayı bir taş eser yapmak istedik ve ilk olarak bu bölgeye taş yapıdan Pir-i Sami Camimizi yaptık. 40 bin m2 alanın çevre düzenlemesiyle yaptığımız bölge. 6 bin parsel otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi, yeşil alanları, camisi ve sosyal donatılarıyla mükemmel bir külliyeyi de hayata geçirdik. Hemen karşısında bulunan alanda kesimevinin, saman pazarının, sakatatçıların, hayvan barınağının ve birçok ahırın bulunduğu kısım eski Erzincan'ımızın üstünde bulunuyor. Buradaki tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak içinde Et entegre tesisi, hayvan pazarı, saman pazarımızın inşaatını bitirdik bu ay içerisinde açılışını yapacağız ve o kirli iş kollarının tamamını o bölgeden kaldıracağız. Sayın Valimizin destekleriyle Çadırcı Hamamını bin yıllık bir tarihi eseri gün yüzüne çıkardık yakında onunda açılışını yapacağız. Bu bölgede bulunan eski vilayet binası belediye binası karakol binası ve eski Erzincan evlerinden orada bir maket şeklinde tarihi dokuyu gün yüzüne çıkartıp hemşehrilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz" dedi. Ziyaretiyle ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'a teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ise; "Bu kadar kısa zamanda bu kadar iş ancak halka hizmet hakka hizmettir düşüncesiyle yapılabilir. Siz bu mantıkla bu mefkure ile bu çalışmaları yapmışsınız. İnşallah el birliği ile Valiliğimiz, Belediyemiz bütün kurumlar bu aşkla bu heyecanla çalışırsa Erzincan ilimiz diğer illere örnek olacak çok güzel çalışmaları da yerine getirmiş olacaktır. Görmüş olduğumuz bu çalışmalar bunun en büyük şahididir. Cenabı hak yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Başsoy, Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'a Belediyede kursiyerlerimizin yapmış olduğu bir halı ve bakır hediye etti.