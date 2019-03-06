Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ın Regaip Kandili Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ın Regaip Kandili Mesajı

1 saat önce

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ın Regaip Kandili mesajı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Regaip Kandili mesajı.

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ın Regaip Kandili mesajı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Regaip Kandili mesajı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:18 Kaynak: AA

Ali Erbaş, Regaib Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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