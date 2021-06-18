Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Kosova'da hutbe irad etti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova'nın Prizren şehrinde tarihi Sinan Paşa Camii'nde hutbe irad etmesinin ardından cuma namazı kıldırdı.

Bulgaristan ve Makedonya programlarının ardından beraberindeki heyetle Kosova'ya geçen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva, Diyanet İşleri Başkanlığı Priştine Din Hizmetleri Müşaviri Nevzat Sabri Akın ve beraberlerindeki heyet karşıladı. Erbaş, Kosova'nın Prizren şehrinde bulunan tarihi Sinan Paşa Camii'nde hutbe irad etmesinin ardından cuma namazı kıldırdı. Prof. Dr. Erbaş hutbede, "Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, tevhid ve vahdet şuuruyla kalplerimizi birleştiren, bir cuma vakti Evlad-ı Fatihan yurdu Kosova'da Prizren Sinan Paşa Camii'nde aynı safta buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun" diyerek Hz. Muhammed'in birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini insanlığa öğrettiğini vurguladı.

Mezhebi, meşrebi ve anlayışı ne olursa olsun bütün müminlerin kardeş olduğunu aktaran Prof. Dr. Erbaş, "Rabbimiz böyle buyurmaktadır. Kardeşler arasında olması gereken ise vahdettir, birliktir, beraberliktir. Vahdet sancağı altında kenetlenmektir. İman kardeşliği ile gönüllerimizi birbirine sımsıkı bağlamaktır" dedi.

"MÜMİNLER ANCAK KARDEŞTİR, ÖYLEYSE KARDEŞLERİNİZİN ARASINI DÜZELTİN, ALLAH'A İTAATSİZLİKTEN SAKININ Kİ RAHMETİNE MAZHAR OLASINIZ" AYETİNİ HATIRLATAN ERBAŞ ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Yüce Peygamberimiz, bir hadis-i şeriflerinde müminlerin birbirine olan sevgi ve muhabbetini şöyle dile getirmektedir; 'Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer'. Bunun içindir ki, Kosova'da bir müminin ayağına diken batsa İstanbul'daki mümin kardeşi onun acısını duyar. Balkanlar'da bir mümin mahzun olsa Anadolu'da müminlerin kalbi sızlar, Kudüs'te, Myanmar'da, Yemen'de, Doğu Türkistan'da ve diğer mazlum coğrafyalarda müminlerin acısı, yeryüzünde kalbinde iman olan herkesin yüreklerini dağlar. Müslüman kardeşliği böyle bir şeydir."

(Mustafa Cenik/İHA)