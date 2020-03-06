Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş şehitler için dua etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş şehitler için dua etti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş şehitler için dua etti

6 saat önce

Gaziantep'te sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, namaz sonrasında şehitler için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş şehitler için dua etti, System.String[]

Gaziantep'te sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, namaz sonrasında şehitler için dua etti.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep'te bulunan Ökkeş Eruslu Camii'nde sabah namazını kıldırdı. Namaza Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve vatandaşlar katıldı.


Sabah namazını kıldıktan sonra cemaate hitap eden Erbaş, namazın önemine dikkat çekti. Erbaş, "Güvenlik güçlerimiz yıllardan beri vatan savunması ve şurada rahat uyuyabilmemiz için sınırların içinde veya ötesinde her türlü zorluğa göğüs geriyor. Şehitlerimiz var. Gaziantep'te bugün bir şehidimiz var. Askerimiz polisimiz neden şehit oluyor? Teröristlerin yapmış olduğu saldırılara neden maruz kalıp şehit oluyor? İşte, vatan, millet, ezan ve bayrak için. Vatan savunması o kadar önemli ki Peygamber Efendimiz, sınırda nöbet tutan askerimizin görevini ibadetten sayıyor. İnşallah çevremizde barış hep var olur. O yüzden hep birlikte dua edelim. Her zaman barış ve huzur olsun. Kötülükler ortadan kalksın diye dua edelim" diye konuştu.


Erbaş, tüm şehitler için dua etti. - GAZİANTEP

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan bir lideri daha sildi: Olduğu yere gelmem, aynı kareye girmem
Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 tartışmalarına noktayı koydu: Artık bizim malımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Öpüşmeyi ve sarılmayı erteleyelim Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan: Galatasaray maçından önce Fenerbahçe'yle görüştük

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 17:05:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş şehitler için dua etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]