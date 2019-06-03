Diyanet İşleri Başkanı Sakarya'da Enderun Usulüyle son teravih namazını kıldırdı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya'da son teravih namazını Enderun Usulüyle Orhan Camii'nde kıldırdı.
Diyanet İşleri
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:20 Kaynak: İHA
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
, Sakarya
'da son teravih namazını Enderun Usulüyle Orhan Camii'nde kıldırdı.
Sakarya'nın Adapazarı
ilçesinde bulunan Orhan Gazi
Camii meydanına gelen Prof. Dr. Ali Erbaş, namaz öncesi cami meydanında vatandaşlarla çay içerek, bir süre sohbet etti. Daha sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından Enderun Usulüyle teravih namazı kıldırıldı. Namazın her iki rekatının ardından farklı makamlarda bestelenen ilahiler de okundu.
Sakarya'da ki son teravih namazı, Ali Erbaş'ın katılımı ve Enderun Usulüyle kılınmasının ardından edilen dualar ile sona erdi. Ali Erbaş, namaz sonrasında cemaatle bayramlaşırken cami çıkışında ise lokum ve çikolata ikramında bulunuldu. - SAKARYA
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