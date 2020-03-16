Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak" sorusuna cevap verdi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Diyanet İşleri Başkanı 'Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak' sorusuna cevap verdi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak" sorusuna cevap verdi

20 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma namazı için toplanıp camiye gidenlere karşı ne yapılacak sorusuna "Cami görevlileri tedbir alacak ve cemaatle namaz kılınmayacak" diye cevapladı.

Türkiye'de de 18 kişide görülen koronavirüse karşı önlemlerin artmasıyla Diyanet İşleri de cuma namazları ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına bir süreliğine ara verildiğini açıkladı. Başkan Ali Erbaş, toplu halde namaz kılmak isteyenlere de izin verilmeyeceğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de de 18 kişide görüldü. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da konuyla ilgili alınan önlemleri açıkladı.

Cuma namazı başta olmak üzere vakit namazlarının cemaatle bir süre kılınmayacağını açıklayan Erbaş, gelen sorulara da yanıt verdi.

"TOPLANIP NAMAZ KILMAK İSTEYENLERE NE YAPILACAK"

Bir gazeteci Diyanet İşleri Başkanı'na "Cuma namazlarında toplu halde gidip namaz kılayım diyen vatandaşlar toplu görünüm sergilerse ne olacak?" sorusunu yöneltti.

Prof. Dr. Ali Erbaş ise şu cevabı verdi "Camilerimizin görevlileri tedbirleri alacak. Cemaatle namaz kılınmayacak. Cuma namazı kılınmayacak. Bir Müslüman kardeşimiz ferdi olarak gidip kılabilecek. Tüm cami ve mescitlerimiz elden geçirilecek ve temizlenecek. Camilerde cemaatle namaz kılınmayacak, münferiden namaz kılacak. Bir iki kişi kendi aralarına kılabilir."

Diyanet İşleri Başkanı Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak sorusuna cevap verdi
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:53 
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YORUMLAR (2)
  • sinan: camiler toplu namaz yasak kahveneler cafeler ful dolu okey oynamaya devam durdurulacaksa ilk once kirathanelere ama verilmeli Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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