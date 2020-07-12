Diyanet işleri Başkanı ve Turizm ve Kültür Bakanı Ayasofya'da - Son Dakika

Diyanet işleri Başkanı ve Turizm ve Kültür Bakanı Ayasofya'da
Eski diyanet işleri Başkanı Dr. Prof. Mehmet Görmez'in gelişi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın gelişi Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gelişi İSTANBUL - Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin...
Eski diyanet işleri Başkanı Dr. Prof. Mehmet Görmez'in gelişi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın gelişi
Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gelişi İSTANBUL - Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eski diyanet işleri Başkanı Dr. Prof. Mehmet Görmez ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ayasofya'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 16:05 Kaynak: AA
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