Diyanet İşleri Başkanlığı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla 81 ilin müftülüklerine genelge gönderdi. - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla 81 ilin müftülüklerine genelge gönderdi. Genelgede, düzenlenecek etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesinin amaçlandığı ifade edildi. 15 Temmuz etkinliklerinde Covid-19 salgını sebebiyle özel tedbirler alınacak. - ANKARA