Diyanet İşleri Başkanlığı: "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı: "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek. 2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek." - ANKARA