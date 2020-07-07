Diyanet İşleri Başkanlığı: "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı: "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için...

Diyanet İşleri Başkanlığı: "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı: "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek. 2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek." - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı: '2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için... - Son Dakika
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