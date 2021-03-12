Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 fitre miktarının gelecek hafta açıklanacağını bildirdi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 fitre miktarının gelecek hafta açıklanacağını bildirdi
12.03.2021 15:35
Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı medya organlarında bu yılın fitre miktarının açıklandığına dair yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirerek, fitre miktarının gelecek hafta kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.
Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı medya organlarında bu yılın fitre miktarının açıklandığına dair yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirerek, fitre miktarının gelecek hafta kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bugün bazı medya organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun 2021 yılı fitre miktarına dair açıklaması önümüzdeki hafta paylaşılacaktır."
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