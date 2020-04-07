Diyanet İşleri Başkanlığı ek ders ücretlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen eğitim faaliyetlerinde uygulanacak ders ve ek ders saatlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen eğitim faaliyetlerinde uygulanacak ders ve ek ders saatlerine ilişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen eğitim faaliyetlerinde uygulanacak ders ve ek ders saatlerine ilişkin Karara geçici bir madde eklendi.

Buna göre, 7. Maddenin 2. Fıkrasının (b) bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kurslara ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

Bu kapsamda ödeme yapılanlar, bir aylık ders görevlerini geçmemek üzere kurslara ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevleri kadar kendilerine daha sonraki günlerde ek ders görevi verilmesi halinde bu görevleri ayrıca ücret ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlü olacak.

(Muhammet Mücahit Dereli - Mehmet Kalay/İHA)