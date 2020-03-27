Diyanet İşleri Başkanlığı hac ödemelerini erteledi - Son Dakika

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Diyanet İşleri Başkanlığı hac ödemelerini erteledi
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanlığı, hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptırıp ilk taksiti ödeyen hacı adaylarının iki ve üçüncü taksit ödemelerini erteledi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptırıp ilk taksiti ödeyen hacı adaylarının iki ve üçüncü taksit ödemelerini erteledi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "2020 yılında hacca gitmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı veya acentelere kesin kayıt yaptırıp ilk taksit ödemelerini yaparak 2. ve 3. taksit ödemelerini henüz yapmayan hacı adaylarımızın taksit ödemeleri ve hac ile ilgili iş ve işlemler (hacı adaylarımızın eğitimleri, valiz, kitap, malzeme dağıtımı, görevli seçimi ve eğitimi gibi konular) ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:32 Kaynak: AA
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