Umreye gideceklere dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Umreye gideceklere dolandırıcılık uyarısı

25.08.2022 11:25
Umreye gideceklere dolandırıcılık uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen umre turları 15 Ağustos'ta başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen umre turları 15 Ağustos'ta başladı. Kutsal topraklara gideceklere dolandırıcılık konusunda uyarılarda bulunan Ecmain Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Koçer, "Herhangi bir yetkisi olmayan kişiler, konforlu bir umre turu vaat ederek yüklü miktarlarda para alıp ortadan kaybolabiliyor. Geçmişte umre adaylarını Mekke'ye doğru yola çıkarıp Şanlıurfa'ya götüren dolandırıcıları gördük. Bu tür dolandırıcıların radarına girmemek için doğru tur şirketi seçimi önemli" dedi.

Pandemi nedeniyle 2 yıl boyunca yurt dışından gelen ziyaretçilere umre kapısını kapatan Suudi Arabistan, yeniden umre adaylarını ağırlamaya başladı. Suudi Arabistan, 2022- 2023 sezonundaki hac mevsiminde ülke içinden ve yurt dışından toplam bir milyon ziyaretçi kabul edeceğini açıkladı. Umre adaylarının kutsal topraklardaki yolculuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen umre turları ile 15 Ağustos'ta başladı.

Umre sezonunun yeniden başlamasıyla umre adaylarının dolandırıcıların radarına girdiğini belirten Ecmain Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Koçer, "Kişiye özel ya da 5 yıldızlı umre turu başlığı altında pazarlanan umre turları, turizm sektöründe yeni bir alanın gelişimini hızlandırdı. Kutsal topraklarda dini görevini yerine getirmek isteyenler bu tür turlarla konforlu bir seyahat deneyimi yaşayabiliyor. Ortalama 14 gün olarak planlanan turlarda 3 yıldızlıdan 5 yıldızlıya uzanan farklı hizmet kalitesi sunuluyor. Ancak herhangi bir yetkisi olmayan kişiler, konforlu bir umre turu vaat ederek yüklü miktarlarda para alıp ortadan kaybolabiliyor ya da 5 yıldızlı seyahat garantisi verip son derece kötü bir hizmet sunabiliyor. Pandemi öncesinde sıkça karşılaştığımız bu tür dolandırıcılar, 2022- 2023 sezonunun açılmasıyla umre adayları için tehlike yaratıyor" dedi.

"TUR ŞİRKETİ SEÇERKEN DİKKATLİ OLUN"

Umre adaylarının, hac ya da umre organizasyonu yapma yetkisi bulunmayan kişiler tarafından dolandırılmaya da aday olduğuna dikkat çeken Koçer, "Dijital teknolojinin gücü sayesinde umre organizasyonları internet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Ancak umre adaylarının yetkisi olmayan tur şirketleri yerine deneyimli ve yüksek bir marka bilinirliğine sahip tur şirketlerini tercih etmesi gerekiyor. Geçmişte umre adaylarını kutsal topraklara götürme vaadiyle kandırıp, Mekke'ye doğru yola çıkaran ancak Urfa'ya götüren dolandırıcıların umre adaylarında yarattığı hayal kırıklığı hafızalardaki yerini koruyor. Bu tür dolandırıcıların radarına girmemek için doğru tur şirketi seçiminin büyük önemi bulunuyor" ifadelerinde bulundu.

Ülkenin dört bir yanından vatandaşı umreye götürdüklerini aktaran Koçer, "Umre adaylarına konaklama ve ulaştırmadan rehberliğe kadar sunduğumuz tüm hizmetlerimizle 5 yıldızlı umre seyahati yaşatıyoruz. Ayrıcalıklı hizmet prensibimizle umre adaylarının kutsal topraklardaki yolculuğunu konfor ve lüksle buluşturuyoruz. Köklü deneyimimizle şekillendirdiğimiz, umre adaylarının her türlü beklentisini karşılayan başarılı organizasyonlarımızla memnuniyet seviyesini zirveye çıkarmayı başardık. Ankara merkezli bir şirket olarak İstanbul, İzmir, Manisa, Konya, Bursa, Yalova, Balıkesir, Gaziantep, Sivas, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Malatya, Ardahan, Erzurum, Rize gibi ülkemizin dört bir yanına hizmet kalitemizi götürdük. Yeni sezonda da yüzlerce umre adayının seyahatini keyifli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayarak başarılı organizasyonlarımıza yenilerini ekleyeceğiz" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gülşen'in İmam Hatiplilerle ilgili sözlerine tepki: Böyle bir hakaret asla kabul edilemez Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gülşen'in İmam Hatiplilerle ilgili sözlerine tepki: Böyle bir hakaret asla kabul edilemez
Kaynak: DHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umreye gideceklere dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:55 Melih Gökçek, Gülşen'in hakareti sonrası imam hatip öğrencilerine çağrı yaptı: Tek tek suç duyurusunda bulunun
10:37 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine AK Parti'den sert tepki: Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır
10:30 İmam hatip sözleri sonrası soruşturma başlatılan Gülşen'e Hatice'den destek: Tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklığa değil verdiği mesaja bakarım
10:29 İstanbul'da caddeler göle dönerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sağanak yağışla ilgili açıklama geldi: Koordineli çalışıyoruz
10:23 Ben Affleck ile evlenen Jennifer Lopez'in 3 gelinliği ortaya çıktı
10:11 NATO görevi yapan Türk F-16'ları, gerekli karşılığı vermesinin ardından bir kez daha Yunan savaş uçakları tarafından taciz edildi
10:08 Sancaktepe'de bir şahıs, tartıştığı kayınpederini sokak ortasında art arda bıçakladı
09:58 Meteoroloji uzmanları, İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın saat 15.00'e kadar devam edeceğini duyurdu
09:54 Enkaz fotoğraflarının bedeli! Kobe Bryant'ın dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı
09:54 Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisinde arkadaşlarıyla beraber Demet Özdemir'in maskesini takarak poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 11:25:13. #1.11#
SON DAKİKA: Umreye gideceklere dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement