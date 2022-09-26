Diyanetten, "müftülere oy toplama talimatı verildiği iddiası"nı içeren haber için suç duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanetten, "müftülere oy toplama talimatı verildiği iddiası"nı içeren haber için suç duyurusu

26.09.2022 12:26
Diyanetten, "müftülere oy toplama talimatı verildiği iddiası"nı içeren haber için suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliğince, bir gazetenin internet sitesinde yer alan, "yaklaşan seçimler için müftülere oy toplama konusunda talimat verildiği" iddialı haber üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliğince, bir gazetenin internet sitesinde yer alan, "yaklaşan seçimler için müftülere oy toplama konusunda talimat verildiği" iddialı haber üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusu dilekçesinde, bir gazetenin internet sitesinde yer alan ve Başkanlıkça düzenlenen müftüler toplantısında "yaklaşan seçimler için müftülere oy toplama konusunda talimat verildiği" iddiasına yer verilen haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

'İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek' görevi kanunla kendisine tevdi edilen Başkanlığımız, Başkanımız ve bütün Başkanlık personeli, yöneltilen bu asılsız ithamla rencide edilerek kişilik hakları ihlal edilmiştir." ifadesine yer verilen dilekçede, Cumhuriyet gazetesinin internet sitesindeki habere işaret edildi.

Gerçeğe aykırı, asılsız ithamlarla, yalan ve iftira haber yapıldığı savunulan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Mezkur yalan ve iftira haber, internet ortamında da yayınlanmak suretiyle Başkanlığımız, Başkanımız ve bütün çalışanlarımız hakkında kamuoyunda olumsuz kanaatler oluşmasına, bu suretle Başkanlığımız hizmetlerinin olumsuz etkilenmesine zemin hazırlanmıştır. Gerçeğe aykırı, yalan ve iftira nitelikli bu haberlerle camiamız ve çalışanlarına karşı halkın bir kesiminin öfke, kin, nefret hatta düşmanlık duygularına yönelmesi amaçlanmıştır. Bu şekilde Başkanlığımıza ve çalışanlarımıza güven duygusunun yok olması istenmiş, itibar kastı yapılmıştır.

Anılan haberin, kanunla verilen görevleri yerine getirmekle sorumlu ve anayasal bir kurum olan Başkanlığımızı ve çalışanlarını küçük düşürmek amacıyla yapıldığı açıktır. Gerçeğe aykırı, iftira ve yalan mahiyetinde haber yapmanın basın özgürlüğüyle bağdaşmayacağı açıktır. Kamu düzenini bozmaya, genel ahlaka ve başkalarının itibarlarına saldırı ve zarar vermeyi amaçlayan haberler hukuken basın özgürlüğü korumasında değerlendirilemez. Yalan ve iftira korunamaz. Bu sebeple şüphelilerin, yaptıkları haberin doğruluğunu yargı önünde ispat etmeleri gerekir."

İnternet sitesindeki haberin, "iftira" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu oluşturduğu öne sürülen dilekçede, Cumhuriyet gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü ve ilgili kişiler hakkında gerekli cezai takibatın yapılması için kamu davası açılması talebine yer verildi.

YORUMLAR
500
Denizli gündem haberleri | YÖK Başkanı Özvar, Denizli'de PAÜ'nün 30'uncu yılı törenine katıldı Denizli gündem haberleri | YÖK Başkanı Özvar, Denizli'de PAÜ'nün 30'uncu yılı törenine katıldı Lütfü Türkkan: 'Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi' Dedikleri Şey, Aslında Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Soygunu Gibi Duruyor Lütfü Türkkan: 'Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi' Dedikleri Şey, Aslında Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Soygunu Gibi Duruyor Gürcistan'da 'Uluslararası Savcılar Birliğinin 27. Konferansı' başladı Gürcistan'da 'Uluslararası Savcılar Birliğinin 27. Konferansı' başladı
Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanetten, 'müftülere oy toplama talimatı verildiği iddiası'nı içeren haber için suç duyurusu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:13 Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'ın canlı yayında yaptıklarına tepki yağdı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçileri sevindirecek haber: Elektrik faturaları hasat elde edildikten sonra ödenebilecek
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde! Yurtlarda kalan öğrencilerin beslenme yardımı 60 liraya yükseldi
17:30 Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası "TOKİ sosyal konut projesi" sözleri: Bu kampanya, Türkiye'nin en büyük sosyal atılımı olacaktır
17:22 A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 18:25:37. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanetten, "müftülere oy toplama talimatı verildiği iddiası"nı içeren haber için suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement