Diyanet İşleri Başkanlığı: Hukuki yollara başvurulacaktır - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı: Hukuki yollara başvurulacaktır

DİYANET İşleri Başkanlığı, bugün bir sitede gazeteci Fatih Altaylı tarafından kaleme alınan köşe yazısına ilişkin, "Ülkemizdeki önemli gazete yazarlarından biri olan Altaylı, maalesef bu yazısıyla bir iftiranın yayılmasına ve yakışıksız yorumların yapılmasına sebep olmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığı: Hukuki yollara başvurulacaktır, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanlığı, bugün bir sitede gazeteci Fatih Altaylı tarafından kaleme alınan köşe yazısına ilişkin, "Ülkemizdeki önemli gazete yazarlarından biri olan Altaylı, maalesef bu yazısıyla bir iftiranın yayılmasına ve yakışıksız yorumların yapılmasına sebep olmuştur. Konuyla ilgili olarak hukuki yollara başvurulacaktır" açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, gazeteci Fatih Altaylı tarafından kaleme alınan 'Yabancı derken' başlıklı yazıda yer verilen "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun." sözüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün Habertürk internet sitesinde Sayın Fatih Altaylı tarafından kaleme alınan 'Yabancı derken' başlıklı yazıda yer verilen "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun." sözü, Sayın Başkanımız Ali Erbaş'a ait değildir. Sayın Altaylı, Sayın Başkanımızı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızı hedef alan ve mütemadiyen yalan ve yanıltıcı paylaşımlar yapan bir sosyal medya hesabından yayınlanan ve tamamen iftiradan ibaret bir içeriği araştırmadan köşesine taşıyarak bir yazı kaleme almıştır. Ülkemizdeki önemli gazete yazarlarından biri olan Altaylı, maalesef bu yazısıyla bir iftiranın yayılmasına ve yakışıksız yorumların yapılmasına sebep olmuştur. Konuyla ilgili olarak hukuki yollara başvurulacaktır" denildi.

Haber:  ANKARA, -


Diyanet İşleri Başkanlığı, Fatih Altaylı, Yabancı, Gazete, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 21:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı: Hukuki yollara başvurulacaktır - Son Dakika

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