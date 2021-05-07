Diyanet'ten 'İftarı Beklerken' programı için mekan açıklaması - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanlığı, Diyanet TV'deki 'İftarı Beklerken' programının yapıldığı mekanın, hayırsever bir vatandaşın sağladığı imkanla hazırlandığını açıkladı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Diyanet TV'de canlı yayınlanan 'İftarı Beklerken' adlı programla ilgili medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama yapılması ihtiyacı olduğu belirtildi. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu da yanlış yönlendirdiği belirtilerek, "İftarı Beklerken adlı programımızın yayınlandığı mekan, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkanla hazırlanmış olup, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya A.Ş tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır" denildi.