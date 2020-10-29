Kariye Camisi'nin açılışı ertelendi - Son Dakika

Kariye Camisi'nin açılışı ertelendi

DİYANET İşleri Başkanlığı, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camisi'nin ibadete yeniden açılışının ertelendiğini duyurdu.

DİYANET İşleri Başkanlığı, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camisi'nin ibadete yeniden açılışının ertelendiğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camisi'nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salı günü yaptığı açıklama ile Kariye Camisi'nin, 30 Ekim'de kılınacak cuma namazı ile birlikte 72 yıl sonra ibadete yeniden açılacağını duyurmuştu. ANKARA, -



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