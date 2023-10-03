"Sadece Suriyeli kardeşimizin cenazesi mis kokuyordu" diyen imam hakkında inceleme - Son Dakika

"Sadece Suriyeli kardeşimizin cenazesi mis kokuyordu" diyen imam hakkında inceleme

Son Güncelleme: 03.10.2023 11:05

Konya'daki Tahir Büyükkörükçü Camii'nde vaaz veren Seyfullah Akyiğit'in depremzedelerle ilgili sözleri infial yarattı. Hatay'da deprem zamanı yaşanan bir olayı aktardığını belirten Akyiğit, "3-5 hafta geçti, cenazeleri yıkıyoruz, tabi cenazeler kokmaya başladı. İçinden bir tane cenaze çıktı, hiçbir kötü pis yok, hatta içinden mis gibi koku geliyor. Araştırdık, sorduk Suriyeli bir kardeşimizmiş" dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı, gelen tepkiler sonrası konuyla ilgili inceleme başlattı.

Konya Tahir Büyükkörükçü Cami imamı vaazında, asrın felaketinde hayatını kaybeden Suriyeli depremzedenin naaşının mis gibi kokarken, Hatay'daki diğer depremzedelerin naaşlarının pis koktuğunu söylemesi infial yarattı. Bu sözler sonrası harekete geçen Diyanet İşleri Başkanlığı inceleme başlattı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremtüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Tüm dünyadan binlerce insanın yardım seferberliği başlattığı ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen deprem 10 ilde büyük yıkıma sebebiyet verdi. 1.5 milyon insanın evsiz kalmasına sebep olan depremin ardından 24 bin artçı deprem meydana geldi.

SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Türkiye, depremin ardından yaralarını sarmaya devam ederken Konya'daki Tahir Büyükkörükçü Caminde vaaz veren Seyfullah Akyiğit'in sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

"ARAŞTIRDIK, SORDUK SURİYELİ BİR KARDEŞİMİZMİŞ"

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 'cami görevlisi' olarak hizmet veren Akyiğit, "Hatay depremi oldu biliyorsunuz, orada hoca kardeşlerimiz bizzat yaşadıkları olayı şöyle anlatıyorlar" diyerek başladığı konuşmasında, "3-5 hafta geçti, cenazeleri yıkıyoruz, tabi cenazeler kokmaya başladı. İçinden bir tane cenaze çıktı, hiçbir kötü pis yok, hatta içinden mis gibi koku geliyor. Araştırdık, sorduk Suriyeli bir kardeşimizmiş" ifadelerine yer verdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bu sözlerin yankıları sürerken Diyanet İşleri Başkanlığı, Seyfullah Akyiğit hakkında inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya, 3. Sayfa, Medya, Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Sadece Suriyeli kardeşimizin cenazesi mis kokuyordu' diyen imam hakkında inceleme - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Sadece Suriyeli kardeşimizin cenazesi mis kokuyordu" diyen imam hakkında inceleme - Son Dakika
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