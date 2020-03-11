Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında uluslararası toplantıları ileri bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında uluslararası toplantıları ileri bir... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında uluslararası toplantıları ileri bir...

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında uluslararası toplantıları ileri bir tarihe erteledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında uluslararası toplantıları ileri bir..., System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında uluslararası toplantıları ileri bir tarihe erteledi. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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