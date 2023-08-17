Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya'daki Camide Çekilen Görüntülere İnceleme Başlattı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya'daki Camide Çekilen Görüntülere İnceleme Başlattı

Son Güncelleme: 17.08.2023 14:14

Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde çekilen ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlattığını duyurdu. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, görüntülerin caminin halılarının değiştirildiği tarihten önce çekildiği belirtilerek, cami mehabetini rencide eden görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde çekilen ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu yakışıksız videonun, caminin halılarının değiştirildiği 30 Haziran 2019 tarihinden önce çekildiği anlaşılmıştır. Cami mehabetini rencide eden görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya'daki Camide Çekilen Görüntülere İnceleme Başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya'daki Camide Çekilen Görüntülere İnceleme Başlattı - Son Dakika
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