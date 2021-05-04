Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10 Nisan 2021'de uygulanan 2021-DİB-MBSTS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA
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