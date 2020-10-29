Diyanet'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

Diyanet'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

29.10.2020 10:40
Diyanet'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanlığı (DİB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

DİYANET İşleri Başkanlığı (DİB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nı, Cumhuriyet Bayramı mesajında, milletin tarih boyunca esarete ve dayatmalara asla rıza göstermediğine, karşılaştığı bütün zorlukları sarsılmaz imanı, yıkılmaz cesareti ve destansı fedakarlıklarıyla aşmasını bildiğine dikkat çekildi. Mesajda, "İşte, bundan yüz yıl önce hürriyet, bağımsızlık ve iradesine kastedilen bir ortamda; bin yıldır yaşadığı bu mukaddes toprakların huzur ve barış yurdu olarak ilelebet payidar olması için bütün imkanlarıyla büyük bir mücadele vermiş ve şanlı bir zaferle bu mefküresini taçlandırmıştır. İstiklal mücadelemize hayat veren en temel değer, kuşkusuz inancımız olmuştur. Zira milli mücadelemizin merkezinde yer alan ezan, vatan, bayrak, namus ve hürriyet gibi kavramlar, inancımızın vazgeçilmez ilkeleridir. Bu inanç devam ettiği müddetçe vatanımıza, istiklalimize ve istikbalimize kasteden hiçbir saldırı, kardeşliğimizi, birlik-beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim başarıya ulaşamayacaktır. Şimdi bize düşen görev, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek ecdadımızın uğruna can verdiği değerlerimizi yaşatmak ve onları gelecek nesillere aktarmaktır. Rabbimize şükür, ecdadımıza vefa duygusuyla her daim milletimizin ve devletimizin huzur, refah ve bekası için çalışmaktır" denildi. Mesajın sonunda, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı ve minnetle anılarak, "Milli mücadelenin bütün kahramanlarını, geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, bu güzel vatanda ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Diyanet'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Diyanet'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Diyanet'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bağımsızlık, Huzur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyanet'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

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